'Caro Fontanini, tutte la famiglie sono naturali'

"Il sindaco Fontanini ha tentato un blitz in consiglio comunale a Udine per modificare lo Statuto Comunale del capoluogo friulano all’articolo 9, definendo la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, commenta Sebastiano Badin, segretario regionale Sinistra Italiana Fvg.

“Fa tenerezza pensare che un istituto così complesso e variegato, come la famiglia, possa essere definito in uno Statuto comunale. Ciò nonostante Fontanini ha voluto escludere debitamente una percentuale enorme di suoi concittadini che vivono in armonia e amore con i propri cari a favore di una visione di fatto superato dalla società. La mediazione promossa dal consigliere Bertossi, di Prima Udine, che insiste sull’aggettivo ‘naturale’ è grottesca e presuppone che esistano realtà al di fuori della natura. Non esistono cittadini udinesi di serie A o di serie B, esistono sicuramente amministratori di serie A o di serie B” dichiara Badin.

"Tra le competenze di un sindaco c'è quella di garantire pari dignità e tutele a tutti i cittadini e le cittadine del Comune che si ha l'onore e il dovere di amministrare. Ma il sindaco Fontanini ha evidentemente confuso le finalità del suo mandato istituzionale. Voler inserire infatti un’unica tipologia di famiglia all’interno dello Statuto comunale, vuol dire tentare di imporre una propria ideologia. Un'ideologia tra l’altro completamente distaccata dalla realtà, utilizzata strumentalmente per fare propaganda e definire ancora una volta l’esistenza di famiglie di serie A e di serie B".

"Questo è inaccettabile da parte di chi ha la responsabilità di amministrare una città. Caro sindaco Fontanini le istituzioni le impongono di essere il sindaco di tutt* e se davvero non riesce ad essere all’altezza del suo mandato faccia una buona azione, si dimetta immediatamente. Le cittadine e i cittadini di Udine meritano sicuramente di meglio" sostiene Marilena Grassadonia, responsabile “Diritti e Libertà” della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.