'Casa, la direttiva Ue è un'idiozia pericolosa'

“Il solo pensare di imporre il divieto di vendita o affitto per le case energeticamente meno efficienti è un’idiozia pericolosa. Lo è qualora, speriamo mai, il provvedimento andrà in porto, ma lo è già oggi, poiché la sola ipotesi di una direttiva così folle rischia di impattare pesantemente sul mercato immobiliare, andando a svalutare milioni di appartamenti. Il Governo italiano prenda posizione, opponendosi a un provvedimento insensato e deleterio”. Lo scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli annunciando un’interrogazione parlamentare con cui chiede al Governo di esprimersi sulla bozza di direttiva europea che impone requisiti stringenti di efficienza energetica per poter vendere o locare gli appartamenti.

“Milioni di famiglie italiane hanno una casa frutto di sacrifici e risparmi. Appartamenti, in particolare quelli dei centri storici, il cui adeguamento richiederebbe anni e tanti investimenti. Solo burocrati distaccati dalla realtà possono pensare a partorire una simile idiozia. Poi non ci lamentiamo se il grado di fiducia nei confronti delle istituzioni europee è in costante calo”, conclude Novelli.