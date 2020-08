'Caso Gonars, pronta un'interrogazione'

"Oggi ho incontrato le opposizioni del Consiglio comunale di Gonars per approfondire l'episodio preoccupante e inquietante, oltre i limiti della legittimità istituzionale, compiuto dal Sindaco Boemo alcuni giorni fa", commenta Furio Honsell, consigliere di Open Sinistra Fvg. "Caricare su una macchina municipale dei minori e per provocazione e propaganda mediatica trascinarli lungo le autostrade italiane alla ricerca di una sistemazione è un gesto che non è degno di un rappresentante istituzionale. Non solamente si mette gravemente a repentaglio la sicurezza e la salute di tante persone, ma un primo cittadino dovrebbe essere sempre un esempio di correttezza da imitare".

"Non è invece corretto strumentalizzare delle persone e per giunta dei minori che già hanno subito violenze per giungere fino a qui. Ho capito che una parte importante della Comunità di Gonars si è sentita offesa da questo atteggiamento e intendo compiere un'interrogazione in Consiglio Regionale per sapere come la Giunta intende porsi di fronte a questi gesti che trascendono i ruoli istituzionali a fini propagandistici senza tutelare i minori", conclude Honsell.