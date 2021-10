'Caso Net', Pd all'attacco

Il Partito Democratico, per voce della consigliera Cinzia Del Torre, chiederà oggi, al sindaco di Udine Pietro Fontanini, di ritirare la delega alla gestione delle società Partecipate a Francesca Laudicina e di assegnarle ad altra persona. Troppo gravi, secondo la dem, le responsabilità politiche che l'assessora avrebbe avuto nella gestione di Net, che Del Torre e altri componenti di minoranza reputano disastrosa, oltre che un enorme danno d'immagine per lo stesso capoluogo friulano.

L'ordine del giorno è stato consegnato questa mattina e la richiesta sarà discussa nel Consiglio Comunale che si terrà nel tardo pomeriggio.

Secondo la rappresentante dell'opposizione, il consiglio di amministrazione di Net sarebbe decaduto a seguito della inopportuna decisione di nominare, come Presidente, una persona già sotto processo per bancarotta fraudolenza oltre a non aver sostituito in tempo i consiglieri dimissionari Falcone e Antonelli.Pessimi, inoltre, i rapporti tenuti con i Comuni più piccoli, soci di minoranza.

“Laudicina - spiega Del Torre - non ha controllato né monitorato affinché andasse a buon fine almeno una delle due procedure di scelta del Direttore Generale, tanto che, dopo sei mesi dalle dimissioni di Massimo Fuccaro, la società Net non lo ha ancora sostituito”. Non da ultimo, le previsioni che indicano per Net un negativo di circa 830mila euro, mentre il consultivo certifica un passivo di 70 mila euro. Sul tavolo anche il project financing per la realizzazione del Digestore Anaerobico, nonostante le indagini della Guardia di finanza partite oltre un anno fa, e le risposte ancora da fornire alle osservazioni pervenute da Anac.

Le criticità sotto la lente. Il Cda di Net spa è decaduto in ragione della inopportuna decisione di nominare, come Presidente, una persona già sotto processo per bancarotta fraudolenza ed inoltre perché non sono stati tempestivamente sostituiti i dimissionari consiglieri Falcone e Antonelli.

I pessimi, rapporti con i soci piccoli azionisti (Comuni) fin da quando l’Assessora Laudicina ha voluto restare componente del Comitato del Controllo Analogo e, oggi ancora più tesi perché non ha condiviso politicamente il percorso per la sostituzione del Cda decaduto.

Non ha controllato e monitorato affinché andasse a buon fine almeno una delle due procedure di scelta del Direttore Generale, tanto che, dopo 6 mesi dalle dimissioni di Massimo Fuccaro, la società Net non lo ha ancora sostituito.

Il valore contabile della gestione caratteristica di Net indica una previsione in negativo per circa 830 mila euro, mentre il consultivo certifica -70 mila euro.

Come rappresentante del socio di maggioranza all’interno del Comitato del Controllo Analogo, nel quale afferma sia importante restare proprio al fine di monitorare la situazione del Digestore Anaerobico, l’Assessora Laudicina non ha rilevato alcuna irregolarità o presentato osservazioni in relazione al project financing per la realizzazione dell’impianto, nonostante le indagini della GDF fossero partite oltre un anno fa.

Ae, come pre-annunciato dal Sindaco giovedì 21 ottobre durante la Commissione Bilancio, non sarà rispettato il termine indicato da Anac per dare riscontro alle osservazioni pervenute (scadenza termine a metà febbraio), la società Net spa rischia di perdere i requisiti che le consentono di operare come società In House per il Comune di Udine e per altri enti locali e pertanto di continuare a nell’attività di raccolta e smaltimenti dei rifiuti.