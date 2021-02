'Celebriamo la festa della cultura slovena'

“L'8 febbraio 1849 moriva uno dei poeti più importanti della storia slovena, France Prešeren. Per questo motivo è stata scelta questa data per celebrare la cultura slovena. È un momento molto sentito non solo oltre confine, ma anche tra gli appartenenti alla minoranza slovena in Italia e agli sloveni nel mondo. In un territorio come quello di Gorizia e Nova Gorica, che si prepara a vivere l'esperienza storica della Capitale europea della cultura proprio grazie a una candidatura congiunta italo-slovena, è tempo di fare un passo in avanti sulla strada del rispetto reciproco, della conoscenza del vicino e della condivisione delle tradizioni”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.