'Centrale di Krsko, follia pensare al raddoppio'

"Centrale nucleare di Krsko, follia pensare al raddoppio e non alla dismissione". E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, coordinatore del Friuli Venezia Giulia per il partito.

“Intervengo - prosegue - a sostegno di quanto già chiarito dall’assessore regionale Fabio Scoccimarro, affinché sia ben chiara la posizione di FdI sull’ipotesi di costruzione di un secondo reattore nucleare nella centrale slovena di Krsko. Non consentiremo che il territorio e i cittadini del Fvg siano messi in pericolo. Abbiamo sollecitato il governo ad intervenire sulle decisioni che sembra intendano portare avanti Slovenia e Croazia per la costruzione del reattore e lo stoccaggio di scorie nucleari. Chiediamo all’esecutivo un’azione decisa e definitiva. Non è possibile che su un impianto obsoleto e situato in zona sismica, contro il quale ci sono proteste da tempo immemore, invece di elaborare un progetto di dismissione ci sia una concreta possibilità di raddoppio”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.