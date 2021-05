'Centrale di Monfalcone, sì al progetto eco-sostenibile'

“Accogliamo con favore il progetto dell’Amministrazione comunale di Monfalcone che ha proposto un piano di riconversione del sito della centrale termoelettrica di Monfalcone sicuramente in linea con il modello di sviluppo sostenibile che il MoVimento 5 Stelle da sempre sostiene, chiedendo ai vertici regionali e governativi di fare altrettanto”. Così il deputato Luca Sut, capogruppo M5S in Commissione Attività produttive della Camera, assieme ai portavoce regionale e comunale di Monfalcone Ilaria Dal Zovo e Gualtiero Pin, intervenuti già in passato sulle sorti dell’impianto gestito da A2A e avviato in un percorso di dismissione entro il 2025, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per l'energia e clima (Pniec) ai fini della transizione ecologica.

“Bene l’idea che Monfalcone si appresta a presentare, liberando il campo da possibili intenti di ridestinazione dell’area non compatibili con l’istanza di salvaguardia ambientale che rappresenta il nostro faro in tema di politiche energetiche", sottolineano Sut, Dal Zovo e Pin.

“Su Monfalcone eravamo stati chiari fin dall’inizio anche con i vertici di A2A che abbiamo incontrato nel 2019 per ribadire l’esigenza di escludere il passaggio al turbogas nel progetto di riconversione dell’impianto", ricordano i pentastellati, sottolineando come “sia sicuramente auspicabile aprire la strada a un futuro ecosostenibile per il sito della centrale che potrà avviare la città verso un concetto di sviluppo che guardi alle tante potenzialità del territorio, centrato magari sul turismo e dove il carbone sia solo un ricordo, soppiantato dal ricorso massivo a fonti rinnovabili come il fotovoltaico da impiegarsi attraverso sistemi di accumulo”.

“Ora ci aspettiamo una presa di posizione definita da parte dei vertici regionali e ministeriali competenti in materia", ribadiscono gli eletti M5S. “Chiediamo al governatore Massimiliano Fedriga e al sottosegretario al MITE Vannia Gava di accogliere positivamente il progetto di rilancio green dell’area, perché la transizione ecologica passa da piani di riconversione come questo. Ma per farlo - riprendono – c’è bisogno del loro appoggio concreto, il più possibile lontano dalle mere boutades mediatiche prive di reale fattività. Se vedremo segnali di vera apertura - concludono – siamo pronti da subito a collaborare per raggiungere l'obiettivo comune”.