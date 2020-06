'Centri estivi, a Udine sforzi irrisori rispetto alla necessità'

"Se confrontiamo lo sforzo di Udine rispetto al capoluogo regionale nell'erogazione dei centri estivi, ci rendiamo conto di quanto poco sia stato fatto”. Lo affermano i consiglieri Pd Eleonora Meloni, Cinzia Del Torre e Alessandro Venanzi, commentando la situazione dei centri estivi a Udine.

“Mentre a Trieste si accingono a mantenere pressoché invariati i numeri dei posti per i centri estivi rispetto al 2019, con assunzioni di 45 educatori, più spazi e collaborazioni con privati grazie a uno stanziamento ulteriore di 1,5 milioni, a Udine vige la regola del vedremo, faremo, decideremo. Intanto, però, i genitori hanno dovuto fare a gara di velocità per accaparrarsi un posto tra quelli messi a disposizione quest’anno, con l’incertezza per le fasce d’infanzia (0-3) ancora non contemplate".

"Non solo. I servizi attualmente definiti prevedono soltanto 4 turni totali. Troppo pochi se pensiamo che Stiamo tutti lavorando per una ripartenza generale post Covid19, con bambini e ragazzi chiusi in lock down da fin troppo tempo, e la necessità di consentire ai genitori di conciliare i tempi lavoro/famiglia. Sono oramai due mesi che chiediamo al Sindaco e alla giunta di prevedere un piano straordinario, destinando maggiori risorse per garantire presenza capillare dei servizi sul territorio, adeguati numeri (in linea con con 2019) con turni sino ai primi di settembre".

"Attendiamo con ansia - concludono i consiglieri - l’annunciata variazione di bilancio, in ritardo rispetto alle reali necessità delle famiglie. Speriamo che, finalmente, la giunta prenda coraggio e destini le risorse necessarie.

Su questi temi il Partito Democratico non farà mancare l’appoggio, purché ci sia coraggio nelle scelte".