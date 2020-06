'Centro stupri', dura condanna da San Vito al Tagliamento

Il caso ha scatenato l’indignazione su scala nazionale e a tutti i livelli. E a farne le spese, per la sua reputazione, voglia o meno, è tutto il Friuli Venezia Giulia. Il riferimento è a quanto postato sul web e poi ripreso dai media da parte di un gruppo di ragazzi che si sono fatti riservare un tavolo in discoteca a nome “Centro stupri” per festeggiare il compleanno di uno di loro. E nel corso della serata si sono ripresi con i loro smartphone, esibendo anche il cartellino con la scritta e vantandosi.

Poi, hanno postato tutto sui social (foto e video fatti circolare dalla giornalista Selvaggia Lucarelli). Protagonisti sette ragazzi friulani che già nei giorni scorsi avevano diffuso online alcune foto di loro che indossavano t-shirt con la stessa scritta. Il tutto è accaduto a Lignano Sabbiadoro lo scorso sabato sera.

Si è trattato insomma di qualcosa di veramente grave, che ha sollevato proteste anche in municipio a San Vito al Tagliamento. Per dare un preciso segnale, in occasione del Consiglio comunale di giovedì 25 giugno, il Sindaco Antonio Di Bisceglie si è fatto promotore di una iniziativa che ha poi trovato la condivisione di tutti i consiglieri comunali presenti in Auditorium civico “Zotti” ovvero la sottoscrizione di un documento che condanna fermamente i fatti.

Nel testo si riporta che i consiglieri comunali di San Vito al Tagliamento “venuti a conoscenza dei gravissimi fatti accaduti nella città di Lignano dove un gruppo di giovani friulani per festeggiare il compleanno di uno di loro, ha prenotato un tavolo riservato senza cognomi e nomi con la definizione da far rabbrividire ovvero “Centro stupri”, scritta a chiare lettere sulla targhetta del locale e postato poi in un video su Instagram, si esprime la più totale indignazione e si condanna fermamente questo e simili gesti (come la scritta sulla maglietta)”.

Quindi si fa riferimento alla Legge 19/07/2019 n. 69 denominata “Codice Roso”, così come alla Convenzione di Istanbul, recepita in Italia già nel 2014, ancora (purtroppo) poco conosciuta, e “si fa voti a che la Riforma della Legge Mancino sui crimini d’odio ricomprendendo la discriminazione sessista e omofoba e i conseguenti incitamenti all’odio possa essere celermente approvata in Parlamento”. Infine, il documento impegna “tutti i soggetti istituzionali ad operare sul fronte delle prevenzione, aumentando gli stessi finanziamenti per rafforzare l’educazione, la formazione, la cultura del rispetto onde sradicare qualsiasi elemento di cultura della violenza di genere per una attuazione piena della Costituzione”.

“La nostra è una ferma presa di posizione di condanna, cui mi auguro ne seguano tantissime altre, su un atto a dir poco deplorevole - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Ritengo che a fronte di un fatto così grave, tutti i consiglieri comunali presenti abbiano voluto esprimere la propria indignazione ma anche una più forte e determinata azione perché si sradichino tutti gli elementi di coltura in queste modalità che appaiono goliardiche ma che spesso invece rischiano di tradursi non solo in forme disgustose ma anche in reati”.