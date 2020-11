'Chi evoca un inciucio dimentica il Conte I'

"E' sempre nei momenti difficili che si impongono i leader. Non è un segreto la posizione di Forza Italia sulla necessità di attingere ai fondi del Mes e del Recovery Fund, non è un segreto la necessità di stanziare ulteriori fondi per aiutare famiglie e imprese, non è un segreto che le nostre proposte hanno un solo obiettivo, gli interessi degli italiani, non cambi di maggioranza: in questa logica la disponibilità ventilata a mettere a disposizione le migliori energie nell'interesse supremo del Paese non è che la cifra del livello politico di un leader, e questo leader si chiama Silvio Berlusconi". Così il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

"Da altre parti, nel centrodestra, si stenta nel mettere a fuoco una linea politica che non sia la semplice negazione di tutto, un banale complottismo che finisce per evocare l'inciucio, quando lo stilema di questa pratica è stato il Conte I. Di fondo c'è forse la solitudine, ovvero la mancanza di alleanze: in Europa forse Orban, oltreoceano la maschera di Trump", conclude Dal Mas.