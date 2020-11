I Gruppi di Opposizione in Consiglio regionale hanno indetto per domani, lunedì 23 novembre, alle 12, una conferenza stampa congiunta. L'argomento sarà "la chiarezza sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, alla luce della situazione allarmante in corso. In particolare - spiegano gli organizzatori in una nota congiunta - solleciteremo di riunire urgentemente la III Commissione consiliare, competente in materia di tutela della salute, audendo anche i direttori delle Aziende sanitarie regionali, rappresentanti del mondo sindacale e delle associazioni di categoria del personale sanitario e della medicina generale".