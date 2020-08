'Chiudere i valichi minori? Danno per l'economia'

"La scelta di mantenere aperti i valichi minori tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, adottata dal Governo, è del tutto condivisibile. L’unico effetto di una chiusura temporanea, infatti, sarebbe quello di penalizzare chi transita quotidianamente attraverso questi confini, soprattutto per motivi di lavoro, con risultati pressoché nulli in termini di controllo dei flussi migratori, che com’è noto scelgono altri passaggi d’ingresso nel nostro Paese". È quanto dichiara la Presidenza del Consiglio sindacale interregionale Fvg-Slovenia, cui aderiscono Cgil, Cisl e Uil e i due principali sindacati sloveni, Zsss e Ks ’90.

"Del resto – rileva il Csi – questa era stata anche la posizione della Giunta regionale del Fvg, da noi condivisa, allorchè la Slovenia aveva adottato nel passato comportamenti simili. Chiediamo rispetto per le esigenze dei lavoratori frontalieri e di non strumentalizzare le questioni confinarie. Altri sono gli strumenti per monitorare e controllare i flussi migratori e le loro possibili ripercussioni di carattere sanitario. Crediamo pertanto che un approccio più coerente e concreto, a ogni livello istituzionale, contribuirebbe a individuare soluzioni più adeguate e a svelenire il clima".