'Cividale ha ancora molte potenzialità da sviluppare'

L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato oggi il sindaco del Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, assieme ad alcuni esponenti politici, consiglieri regionali e amministratori locali, per fare il punto sulle future progettualità della cittadina ducale in campo produttivo e turistico.

"Cividale del Friuli vanta ancora molte potenzialità economiche da sviluppare nell'ambito delle attività industriali e artigianali ma soprattutto nel comparto turistico, rispetto al quale Cividale e le Valli del Natisone sono tra le offerte di punta regionali" ha evidenziato Bini.

Tra i temi toccati nel corso dell'incontro l'esigenza di aumentare la ricettività su grandi dimensioni (alberghi, hotel e ostelli da affiancare alla diffusa ricettività di bed and breakfast e affittacamere sviluppatasi negli ultimi anni) e lo sviluppo dell'offerta cicloturistica.

"Il turismo slow è la chiave dell'offerta turistica dell'area - ha osservato Bini -; la Regione ne è consapevole e sta puntando su una serie di misure che facciano da stimolo all'iniziativa imprenditoriale in questo settore. A breve apriremo un nuovo bando sul Fondo turismo con 14 milioni di euro destinati proprio agli investimenti privati sulla ricettività". Bini ha quindi richiamato le opportunità legate alla revisione normativa del sistema degli alberghi diffusi e ai contributi per la ristrutturazione degli appartamenti ad uso turistico. "La chiave del successo è nella collaborazione stretta con PromoTurismoFvg per la promo-commercializzazione dei pacchetti e la messa in rete con le offerte del comprensorio che in quest'area include le Valli del Natisone, le Valli del Torre ma anche i Colli orientali e la ricca produzione enogastronomica locale" ha detto ancora l'assessore.

Da parte sua l'Amministrazione comunale punta a potenziare il nuovo Infopoint trasferito al piano terra di Palazzo De Nordis, a realizzare una nuova area camper e a potenziare il turismo sportivo facendo leva su eventi di caratura regionale e nazionale come sono stati il Giro d'Italia o la recentissima Mytho Marathon. Quanto alle presenze turistiche il Comune ha registrato durante l'estate il tutto esaurito in città, con un numero di visitatori addirittura maggiore di quello pre pandemia.

L'incontro ha toccato anche il tema della zona industriale e delle tematiche di sviluppo ad essa connesse quale la viabilità, i parcheggi per i mezzi pesanti e più in generale l'infrastrutturazione a servizio dei nuovi insediamenti. Su questo punto Bini ha sollecitato un incontro con Comune e consorzio industriale Cosef al fine di affrontare le problematiche e le opportunità connesse a quest'area "puntando ad avere progetti concreti e realizzabili in grado di intercettare in breve tempo le ingenti risorse pubbliche di cui la Regione e il Paese potranno disporre nei prossimi mesi con il piano di rilancio post emergenza" ha concluso l'assessore.