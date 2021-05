'Col Recovery Fund puntare sulle aree interne'

"Si dia priorità alle aree interne e montane nella distribuzione dei finanziamenti del Recovery per la ripresa turistica". E' questa la proposta lanciata oggi da Piero Mauro Zanin nel corso del dibattito all'assemblea plenaria del Comitato europeo delle Regioni, che aveva per tema proprio la ripartenza di uno dei settori più pesantemente danneggiati dalla pandemia.

"I grandi centri e le città d'arte - ha osservato il presidente del Consiglio regionale, collegato in videoconferenza da Udine - ripartiranno in modo più veloce, mentre le aree interne e montane sono destinate a incontrare maggiori difficoltà: per questo motivo c'è bisogno di investire sulla viabilità e di ampliare l'offerta turistica estiva e invernale".

Zanin ha elencato ai colleghi degli altri Paesi europei - convocati dal presidente del Comitato europeo delle Regioni, il greco Apostolos Tzitzikostas - altre due priorità: "Sono necessari interventi di promozione del turismo lento - ha sottolineato - con particolare attenzione ai siti Unesco: nel Friuli Venezia Giulia ne abbiamo ben cinque e siamo una delle regioni italiane più attraenti da questo punto di vista. Bisogna puntare infine - ha concluso il presidente del Consiglio regionale - sul sostegno alla filiera enogastronomica attraverso la promozione di aziende che realizzano prodotti biologici e distribuiscono a chilometro zero". Nel corso del dibattito, che ha visto l'intervento dei rappresentanti di tutti i gruppi politici dell'Europarlamento, è stata ribadita l'importanza del "certificato verde" per una libera circolazione turistica nel continente, in vista di una ripresa che comunque - è stato detto - non potrà essere completa prima del 2023-2024.

Dare voce alle Regioni e agli enti locali, altrimenti l'Europa fallisce. E' questo il messaggio forte e chiaro che Zanin ha voluto lanciare all'assemblea plenaria, a pochi giorni dalla Conferenza sul futuro dell'Ue che domenica a Strasburgo vivrà il suo primo appuntamento pubblico.

Zanin, che è membro della prestigiosa istituzione europea e segue come vicepresidente i lavori della commissione su cittadinanza e governance, ha parlato in videoconferenza da Udine al cospetto del presidente del Comitato, Apostolos Tzitzikostas, e di Herman Van Rompuy, leader del Gruppo dei saggi incaricato di elaborare proposte proprio in vista della Conferenza. "Il Trattato di Lisbona - ha esordito il presidente dell'Aula del Fvg - ci ha consegnato un'Unione Europea strutturata sugli Stati nazionali, ma questo modello non ha funzionato. Credo invece che il principio di sussidiarietà debba essere al centro della nuova Europa, coinvolgendo Regioni ed enti locali".

Zanin ha ricordato ai colleghi, collegati da tutti i Paesi dell'Ue, che il Comitato delle Regioni "rappresenta oltre un milione di politici eletti dalle rispettive popolazioni" e che "non si può pensare di sostituire la democrazia rappresentativa con quella diretta o con quella digitale". A questo proposito, il presidente ha sottolineato che "in Italia abbiamo avuto risultati negativi in termini di competenza passando alla democrazia digitale". Dunque per costruire la nuova Europa dei popoli, auspicio caro a Zanin, non ci sono scorciatoie: "Il Comitato delle Regioni deve avere un ruolo da protagonista, e non soltanto da osservatore. Se l'Unione rimane ostaggio dell'egoismo degli Stati nazionali rischia di fallire e di tradire la visione dei suoi padri fondatori Adenauer, De Gasperi, Schumann e Spinelli".

"Vedo che le aspettative sono alte - ha detto Van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo, nel suo intervento finale, rispondendo alle sollecitazioni di Zanin e di altri rappresentanti delle istituzioni - e ascoltare le vostre riflessioni mi incoraggia a procedere nel lavoro in vista della Conferenza". Anche Tzitzikostas, presidente del Comitato delle Regioni, aprendo il dibattito aveva parlato dell'obiettivo "di territorializzare la Conferenza sul futuro dell'Europa. L'Ue continua a non coinvolgere i politici locali: non solo è ingiusto, ma è anche sbagliato dal punto di vista politico, è una mancanza di visione".