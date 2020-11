'Combattere l'analfabetismo funzionale'

“Le audizioni con gli attori della scuola in Friuli Venezia Giulia hanno confermato come il tema dell'analfabetismo funzionale sia centrale. La proposta di legge presentata dal MoVimento 5 Stelle, e recepita dalla Giunta nel suo disegno di legge, ha quindi colto nel segno”. Lo rileva il consigliere regionale M5S, Mauro Capozzella, dopo la riunione di oggi della VI Commissione.

“In particolare la presidente dell'Associazione nazionale dei presidi Fvg, Teresa Tassan Viol, ha rimarcato come l'analfabetismo funzionale, tema su cui il nostro testo si è incentrato, sia alla base dell'abbandono scolastico” ha aggiunto il consigliere.

“Si tratta quindi di una questione che le istituzioni devono affrontare e, in questo senso, prevederlo nella legge sul diritto alla studio in fase di approvazione è fondamentale – conclude Capozzella -. Ma anche il mondo della scuola, che sulla tematica è stato un po' lento nel seguirne l'evoluzione, deve compiere un passo in avanti nel fronteggiarla”.