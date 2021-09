Venerdì 17 settembre a partire dalle 10.30 nel Giardino Pubblico Muzio de Tommasini in via Giulia 2 a Trieste, si svolgerà l'incontro: ‘Come cambierà il reddito di cittadinanza. Miglioramenti e prospettive future’.

Interverranno il senatore Ettore Licheri, Capogruppo M5S Senato, il senatore Marco Pellegrini M5S e la candidata Sindaco M5S, Alessandra Richetti. In caso di pioggia l'evento si terrà al Caffè San Marco, in via Cesare Battisti, 18, Trieste.