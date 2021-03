'Commercio in montagna, azioni con Austria e Slovenia'

"Monitoraggio puntuale dei minori incassi e ripresa del commercio transfrontaliero con Austria e Slovenia attraverso vaccinazioni e una sorta di passaporto sanitario". Sono le proposte per l'economia della montagna che il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, come si legge in una nota, intende portare all'attenzione della Giunta regionale e delle categorie economiche nell'audizione che si terrà domani in II Commissione consiliare.

"Il comparto commerciale, in particolare nel Tarvisiano ma è un discorso che si estende a tutta l'area montana, conta per almeno l'80% su clientela d'oltreconfine - sottolinea il portavoce M5S -. La colorazione della Regione ha concesso solo qualche periodo di apertura, concedendo isolate boccate di ossigeno soprattutto alla ristorazione. Ma il commercio è di fatto fermo da metà ottobre".

"E' una situazione che ha portato molti commercianti allo stremo e che i mille euro concessi dalla Regione non possono certo risolvere, mentre ancora attendiamo gli interventi del Governo Draghi. Per questo - conclude Capozzella - occorre valutare con precisione i minori incassi degli ultimi mesi e definire con Austria e Slovenia, che a loro volta soffrono degli stessi problemi, soluzioni che consentano di riprendere il libero commercio in queste aree".