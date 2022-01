'Completare la messa in sicurezza della Vecchia strada della Valcellina'

"La Vecchia strada della Valcellina, uno degli àmbiti più suggestivi del nostro territorio regionale, in parte compresa nel sito Unesco delle Dolomiti Friulane, attende ancora di essere del tutto risistemata e messa in sicurezza. Chiediamo che la Regione dia seguito agli investimenti già fatti, per ridarne completa fruibilità e rilanciare ulteriormente il turismo lento e sostenibile". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che attraverso un'interrogazione alla Giunta regionale riporta in Consiglio il recupero della Vecchia Strada della Valcellina.

"È necessario fare chiarezza su quali siano le intenzioni dell'amministrazione regionale sul futuro di questo straordinario sito, a partire dalle azioni intraprese e da avviare. Già a fine 2020, attraverso un nostro ordine del giorno, la Giunta si era impegnata a promuovere un tavolo di confronto con Enti locali e altri soggetti potenzialmente interessati dal pieno recupero a uso turistico della Vecchia Strada. Gli investimenti fatti finora garantiscono solo in parte la fruibilità di un ambito che ha delle potenzialità ben maggiori e questo è il momento giusto per dare un seguito grazie al Pnrr che mette a disposizione ingenti fondi proprio per promuovere forme di sviluppo sostenibile, da perseguire anche attraverso la completa riapertura della ferrovia pedemontana".