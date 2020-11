'Comuni, immediata cantierabilità delle opere strategiche'

“Una misura di carattere emergenziale che prevedrebbe l’immediata cantierabilità delle opere ritenute strategiche dalle amministrazioni comunali a partire già dal 2021. In seguito all’approvazione della recente legge di assestamento abbiamo presentato un ordine del giorno alla Giunta regionale che propone di valutare la possibilità di consentire agli Enti locali di godere di maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse ricevute in conto capitale dalla Regione per realizzare opere che presentino un pubblico interesse urgente, concreto e attuale”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, annunciando l’approvazione da parte della Giunta regionale del suo ordine del giorno “Opere di immediata cantierabilità” collegato al disegno di legge n.111 “Misure finanziarie intersettoriali”.

In particolare, Mauro Bordin aggiunge: “Con questo ordine del giorno abbiamo posto all’attenzione la di riconoscere ai sindaci le capacità di valutare le reali esigenze delle proprie comunità. La maggiore autonomia che verrebbe concessa agli Enti locali permetterebbe di razionalizzare le risorse disponibili al fine di realizzare interventi corrispondenti alle necessità dei territori e, al contempo, avrebbe importanti risvolti positivi sull’economia poiché avverrebbe lo sblocco di fondi oramai fermi da tanti anni”.

“La scelta verrebbe demandata ai Comuni che, per tramite di una votazione favorevole a maggioranza assoluta da parte dei Consigli comunali, potrebbero decidere di realizzare opere di maggiore interesse pubblico rispetto ad altre, procedendo così nella direzione sempre sostenuta da questa amministrazione regionale di dare maggiore autonomia ai nostri Enti locali. Si tratta di una proposta forte che sono certo verrà approfondita e mi auguro anche possa essere portata all'attenzione degli enti locali” conclude la nota del capogruppo Mauro Bordin.