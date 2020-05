'Con gli esercenti la Giunta fa il gioco delle tre carte'

"Dopo la propaganda su una vera necessità ancora una volta espressa dagli esercenti, quella dello sgravio per gli affitti, la Giunta Fedriga dimostra incapacità di rispondere e soprattutto di ascoltare. Prima promette, poi toglie, lasciando quasi a secco le richieste di una categoria in forte difficoltà. Insomma fa il gioco delle tre carte, spostando sempre le stesse risorse per annunciare aiuti a tutti, senza poi aiutare concretamente". A dirlo è Franco Iacop, consigliere regionale del Pd, che in una nota parla degli interventi per avviare la Fase due e in particolare per contrastare gli effetti negativi del blocco degli esercizi commerciali.

"Dopo due mesi di stop delle attività commerciali, una delle necessità più forti per i piccoli imprenditori, in termini di aiuti, è un contributo per l'affitto del negozio che gli stessi esercenti stano chiedendo. Ma la Regione - avvisa l'esponente dem -, dopo aver annunciato un intervento con 7,5 milioni di euro che avevamo giudicato positivamente in quanto erano le uniche risorse autentiche e già presenti in legge, non mantiene fede alla promessa e riduce la misura togliendo 5 milioni per promettere, così, altri interventi generici. Anziché approfondire e dare più forza a questa azione, che andrebbe ricalibrata per rispondere alle reali esigenza, la Giunta Fedriga la chiude frettolosamente per passare a un'altra promessa, con un andirivieni di soldi che vengono spostati più volte, assicurando aiuti un po' a tutti, ma con poche garanzie di reali interventi".

Secondo Iacop, "l'annunciata disponibilità di 33 milioni per interventi diretti e 20 di sgravi fiscali per commercio, turismo e pubblici esercizi è certamente positiva e corrisponde a quanto avevamo più volte sollecitato alla Giunta. Tuttavia, a fronte di una difficoltà reale, conclamata e gridata dai piccoli imprenditori, è assurdo che vengano ridotti in maniera consistente soldi già promessi per sostenere la sopravvivenza di molte piccole attività e sui quali in tanti avevano fatto affidamento".