“E' giusto il richiamo dell'onorevole Sandra Savino al sindaco Fontanini: con i proclami non si rende Udine una città sicura”. Così il capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi commenta quanto scrive su Twitter la coordinatrice regionale di Forza Italia Fvg che, a proposito dell'arresto per rapina di un cittadino pachistano nei pressi dell'autostazione, sostiene che “Può essere un episodio di piccola criminalità, 'normale' in una cittadina di provincia. Ma il politico deve interpretare i segnali prima che diventino fatti conclamati. Questo, assieme all'evidenza di un'eversione fuori controllo, è un segnale preoccupante”.

“Concordo e condivido la presa d'atto dell'onorevole Savino – spiega Venanzi - sulla situazione legata alla sicurezza nella città di Udine, dove l'episodio accaduto non ha nulla di normale. Ma è la dimostrazione che vivere esclusivamente di proclami senza far conseguire azioni concrete non porta nessun risultato. A Fontanini basta tagliare le siepi in via Leopardi per debellare lo spaccio in borgo Stazione, chiudere un sottopasso o mettere una transenna per risolvere il problema della criminalità. C'è da sperare – conclude - che lo scossone di Savino lo svegli dal torpore”.