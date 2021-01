'Con il pegno rotativo credito all'agricoltura di qualità'

“Con il 2021 entra pienamente in attività il cosiddetto “pegno rotativo”, un nuovo strumento di credito per le produzioni di qualità.”, lo dichiara in una nota la deputata M5S del FVG, Sabrina De Carlo.

“Questa misura, fortemente voluta dal MoVimento, interesserà tutti i prodotti di qualità certificati, inclusi il vino, l’olio e le bevande spiritose come liquori, acquaviti, distillati. L’istituto finanziario avrà il vantaggio di fornire il credito con la garanzia reale rappresentata dal bene che, nel corso del tempo, acquisirà valore; il prestito, quindi, sarà gestito dall’impresa che potrà dedicarsi, con tutte le sue energie, alla valorizzazione della sua produzione, avendo la custodia del bene prodotto”, spiega De Carlo.

“Lo strumento finanziario permetterà di garantire maggiore liquidità agli imprenditori agroalimentari ma anche maggiore tranquillità dal punto di vista finanziario per consentire loro di impegnarsi nel lungo periodo di affinamento dei prodotti che remunerano gli investimenti solo dopo la loro definitiva maturazione. Si tratta di un metodo di lavoro che vogliamo portare avanti per la crescita dell’agricoltura di qualità.”, conclude De Carlo.