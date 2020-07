'Con il porta a porta, a Udine mancano i cestini'

"È evidente che la Giunta di Udine non conosce la città che finge di governare perché diversamente saprebbe che, a Udine, vivono oltre 10 mila cani, molti di grande taglia, che devono essere portati quotidianamente a passeggio per le proprie esigenze fisiologiche", dichiara la consigliera comunale del Pd, Cinzia Del Torre. "Come si può non comprendere l’oggettiva difficoltà che i cittadini hanno nel portare con sé, durante lunghe passeggiate, magari per qualche chilometro, i sacchetti contenenti le deiezioni? Forse il sindaco pensa che i proprietari di cani tengano tutto in tasca mentre camminano?".

"Abbiamo osservato che, al progressivo inserimento, quartiere per quartiere, del sistema “Porta a Porta”, sono aumentati gli abbandoni di piccoli rifiuti, come carte di caramelle, scontrini o residui di street food (gelati, pizzette etc…), ma soprattutto si vede l’accatastarsi, ai bordi dei marciapiedi, di mozziconi di sigaretta e di deiezioni di animali che, sempre più spesso, non vengono raccolte dai proprietari dei cani", prosegue Del Torre.

"Nonostante più di un anno fa il Consiglio Comunale avesse approvato la proposta del Consigliere Lorenzo Patti, capogruppo della lista SiAmo Udine, in cui si chiedeva alla Giunta di posizionare cestini dell'immondizia in tutta la città, ancora oggi si trovano solo in centro. Per tutte queste ragioni, oggi ho depositato un'interpellanza, sottoscritta anche dal collega Patti, proprio per capire se e quando saranno finalmente posizionati i cestini stradali in tutti i quartieri della città", conclude la consigliera.