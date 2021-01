'Con il rosso scuro, Fedriga regala un altro primato al Fvg'

"Tra i dati in peggioramento e il rischio concreto di finire in zona rosso scuro, stanno diventando troppi i nodi al pettine per il Fvg. La narrazione che ci vuole come i migliori della classe fatta da Fedriga non aiuta affatto la situazione sanitaria, anzi contribuisce a regalarci un nuovo primato negativo".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd, Cristiano Shaurli, commentando la notizia secondo la quale il Fvg è tra le tre regioni che rischierebbero di entrare in zona rosso scuro e a essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Ue, in ragione di un'incidenza di contagi, calcolata sui 14 giorni, superiore alle 500 unità su 100mila soggetti testati.

"I risultati delle mancate scelte nei mesi scorsi - conclude Shaurli - ci consegnano una fotografia impietosa della nostra regione: i racconti non reggono più, manca personale sanitario per affrontare la pandemia, manca dialogo con medici, operatori, sindacati che chiedono risposte da mesi e gli ospedali sono al collasso".