'Con il Superbonus, in Fvg 230 milioni di lavori'

I dati regionali sull’andamento del Superbonus 110% continuano a salire, facendo registrare, nei giorni scorsi, quasi 230 milioni di investimenti ammessi a detrazione. Al 30 novembre, inoltre, erano 1.685 le asseverazioni redatte in Friuli Venezia Giulia per accedere a questi importantissimi incentivi che meritano il massimo sostegno governativo. Lo stesso che il MoVimento 5 Stelle sta chiedendo a gran voce, affinchè nella legge di Bilancio, ora al vaglio del Senato, si arrivi al superamento del tetto Isee per le unifamiliari, al reinserimento dei lavori trainati nell’ambito degli interventi condominiali e ad altre modifiche che scongiurino il blocco di una misura cardine per la ripresa economica e occupazionale del Paese”. Lo dichiara il deputato friulano Luca Sut, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in X Commissione Attività produttive della Camera.

“Ormai, dati alla mano, conosciamo il forte potenziale espansivo che il Superbonus e gli altri bonus edilizi portano con sé. Secondo il Rapporto Cresme-Camera, complessivamente hanno generato 51 miliardi di lavori, ovvero l’82% in più rispetto al 2020 – prosegue il deputato pentastellato. "Non una previsione congiunturale - specifica – bensì il risultato della rielaborazione a consuntivo dei dati dell’Agenzia delle Entrate".

“Il Superbonus non è soltanto una valida leva per la ripartenza dell’edilizia e del suo indotto, perché i benefici apportati alla collettività si misurano anche in termini di gettito fiscale. In tutta Italia, siamo arrivati all’apertura di 70mila cantieri per 12 miliardi di interventi ammessi a detrazione, con un incremento del 20% solo nell'ultimo mese", chiosa il capogruppo M5S in Commissione Attività produttive di Montecitorio.

“Per questo siamo pronti come sempre a batterci in difesa di una misura che sosteniamo con fermezza, ma non perché porti la firma del MoVimento 5 Stelle. Il Superbonus non è nostro, è di chiunque voglia efficientare energeticamente i propri ambienti di vita, o lavorare con competenza e serietà alla realizzazione degli interventi, sotto il profilo meramente operativo o tecnico-professionale”.