'Con il Superbonus più domande a Fiume Veneto'

“L’introduzione degli incentivi previsti nel Superbonus 110% è stato accompagnato, anche a Fiume Veneto, dal netto aumento delle domande di accesso agli atti, relative a interventi di ristrutturazione edilizia da parte di privati e imprese”. Lo dichiara il deputato M5S Luca Sut a seguito della risposta del Comune all’interrogazione consiliare presentata di recente dal Portavoce locale Tiziano Casari, che aveva chiesto alla Giunta ragguagli in merito ai dati finora riscontrati in materia di pratiche amministrative inoltrate ai fini dell'ottenimento del 110%.

“Sebbene non sia stato possibile risalire all’esatto numero di pratiche di edilizia libera e di SCIA finalizzate ad accedere al Superbonus, la risposta dell’Assessore Sara Pezzutti ha confermato il chiaro incremento delle richieste a partire dallo scorso anno, quando assieme al Decreto Rilancio è stata introdotta la misura – affermano Sut e Casari. “Già nel 2020, l’aumento delle richieste si attestava sul 52%, mentre al 15 aprile scorso quelle avviate sono state ben 129, numero già superiore al totale registrato in tutto il 2019 – aggiungono i pentastellati. “Anche le proiezioni per il 2021, allegate alla risposta dell’assessore, riportano a uno scenario sicuramente positivo, con la previsione di 350 domande a fronte delle 119 del 2019, quando non era ancora possibile avvalersi delle agevolazioni del Superbonus", chiosano gli eletti M5S.

“Ci riteniamo quindi soddisfatti del feedback che ci arriva da Fiume Veneto, a conferma della forte adesione riscontrata anche nel nostro territorio verso una misura che sintetizza la nostra idea di sviluppo, fortemente voluta dal M5S e per la cui stesura sono stato impegnato in prima persona, rimanendo tutt’ora in prima linea nei lavori parlamentari volti alla sua proroga e ottimizzazione", dichiara Sut.

“Il nostro impegno per informare la cittadinanza sulle procedure di accesso al Superbonus intanto continua – conclude Sut, ricordando come “da febbraio sia attivo a Pordenone uno sportello del Movimento 5 Stelle, attivato presso l’Infopoint di via Beato Odorico 12 e pensato esclusivamente per agevolare gli interessati nel percorso di fruizione della misura, coordinato dal nostro consigliere regionale Mauro Capozzella che attesta il buon andamento dell’iniziativa, per la quale ringraziamo gli attivisti che stanno dedicando tempo e passione a un progetto di indubbia utilità per i nostri concittadini”.

Per prendere contatti con lo sportello informativo sul Superbonus110% attivato dal M5S, è possibile contattare via messaggio il numero 327-2232029.