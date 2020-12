'Con il vaccino guardiamo con speranza al futuro'

“Un grande augurio di serene festività a tutti, dal cuore perché quest'anno ne abbiamo davvero bisogno. E’ stato un anno difficile, terribile e drammatico per certi aspetti, e la speranza per tutti è che si riesca a ritrovare un pizzico di serenità. Il Natale sia un momento di riflessione per chi crede e per chi non crede, soprattutto un momento in cui, anche con l'arrivo del vaccino, possiamo guardare con maggiore fiducia e speranza al futuro”. E’ il pensiero del segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, affidato a un videomessaggio alla Vigilia del Natale.

“Tutti siamo stati toccati in maniera forte nelle amicizie e negli affetti, molti – continua Shaurli - sono stati toccati nei lori sogni, nelle loro aspettative, nei loro investimenti di vita, e di loro si parla troppo poco. Da qui dobbiamo partire: dalle esigenze delle persone e dalla responsabilità che la stragrande maggioranza dei cittadini ha dimostrato rispettando le regole, preoccupandosi per la salute di se stessi e degli altri”.

“Non ho mai creduto – aggiunge Shaurli - che le crisi e i momenti difficili possano sempre e comunque portare delle opportunità: dipende da noi. Dobbiamo partire dalla capacità di tratteggiare un futuro diverso, più giusto con meno disuguaglianze, più attento all'ambiente e alle nuove fragilità sociali che purtroppo emergeranno”.