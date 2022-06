'Concessioni balneari, sbagliato difendere il vecchio modello'

“Sulle concessioni balneari apprendiamo con sconcerto che in Friuli Venezia Giulia sta prevalendo la linea dell’ostinazione, a vantaggio di quel sistema basato sulle proroghe che l’assessore leghista Callari conta di mantenere in piedi fino al 2033, nonostante a Roma il suo partito abbia votato a favore dell’applicazione della direttiva Bolkestein”. Lo dichiarano il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera, e il consigliere regionale pentastellato Mauro Capozzella, capogruppo M5S in Regione, a seguito delle dichiarazioni dell’assessore regionale al Demanio, Sebastiano Callari.

“L’accordo politico raggiunto di recente sia in Consiglio dei Ministri dove siedono i leghisti Giorgetti e Garavaglia, che all’interno della Maggioranza, è una soluzione equilibrata che prevede equi indennizzi per i concessionari uscenti e che valorizza quegli imprenditori che hanno operato con professionalità e correttezza e che, quindi, non hanno nulla da temere”.

“Pensare di poter agire in direzione opposta alla norma nazionale e alla sentenza del Consiglio di Stato è solo la strenua difesa di un sistema incancrenito che intaccava il principio della libera concorrenza, producendo una distorsione che il fenomeno delle dinastie balneari, purtroppo, ben rappresentava”.

“Nella nostra regione invece ci si ostina a difendere la strada delle proroghe infinite, a dispetto della concorrenza e a prescindere da criteri meritocratici. La risposta alla questione balneare non può dunque risolversi nella mera difesa di interessi di parte su di un bene pubblico, ignorando che qualsiasi Atto regionale contrario alle norme nazionali non può che essere annullato" concludono Sut e Capozzella.