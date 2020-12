'Concorso scuola, il Consiglio di Stato boccia Azzolina'

"Conferma l'inadeguatezza di Azzolina la sconfitta del ministero dell'Istruzione nel braccio di ferro con il Consiglio di Stato sulla necessità della sessione suppletiva per i candidati del concorso straordinario esclusi per colpa della pandemia". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Se viene imposta tale procedura (tranquillamente sostituibile, vista l'emergenza, con assunzioni da graduatoria), andava almeno aperta a chiunque ne ha diritto. Azzolina, invece, si è fatta coprire da un altro ministro grillino, Fabiana Dadone titolare della Pubblica Amministrazione, per giustificare il suo no. Ma un concorso straordinario - lo dice la parola stessa - non è la classica selezione pubblica per titoli ed esami per la quale è sempre valsa la regola dell'irripetibilità delle prove scritte a tutela della par condicio. Lo straordinario è un concorso "dedicato" a una particolare categoria: solitamente docenti con contratto a tempo determinato reiterato oltre i limiti stabiliti dall'Ue. Precludere la suppletiva a chi non può partecipare per motivi indipendenti dalla sua volontà significa togliergli la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa, di fatto negando la ratio che - conclude Pittoni - ha indotto il legislatore a normare la procedura straordinaria".