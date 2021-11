'Condivido la battaglia degli studenti scesi in piazza'

"Oggi sono stato invitato a prendere la parola alla manifestazione che si è tenuta a Udine, organizzata in piazza Primo Maggio da UdS, l'Unione degli Studenti, il sindacato dei giovani. Questa manifestazione si è svolta in oltre 50 piazze italiane. Ho apprezzato molto la volontà degli studenti di appropriarsi di uno spazio pubblico per esprimere il loro impegno politico a favore del diritto allo studio, l'edilizia scolastica, i trasporti, l'ambiente, il rifiuto della competitività educativa e l'educazione sessuale".

Lo sottolinea, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "All'insegna dello slogan "Siamo il futuro che si ribella" hanno rivendicato il diritto ad un impegno maggiore nella scuola da parte della politica, sia per quanto riguarda il Pnrr sia nelle prossime finanziarie nazionali e regionali".

"Condivido - prosegue il consigliere - la loro battaglia contro la mistificazione della meritocrazia e lo scarso investimento nella scuola e nel diritto allo studio, che attualmente è irrisorio rispetto a quanto viene sperperato in questa stagione di importanti risorse finanziarie in altri ambiti". "Ho assicurato l'attenzione sui trasporti, il diritto allo studio e alle pari opportunità, l'edilizia scolastica, tutti temi sui quali da tempo come Open Sinistra Fvg siamo molto attivi in Consiglio regionale", conclude Honsell.