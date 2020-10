'Congo, no allo sfruttamento dei bambini per la transizione Green'

“Lo sfruttamento delle regioni della Repubblica Democratica del Congo, ricche di cobalto, è un fenomeno sempre più critico nell’ambito della difesa dei diritti umani e dei minori. Il cobalto è una materia prima fondamentale per la realizzazione delle batterie al litio che alimentano le auto elettriche e i dispositivi elettronici di largo consumo, protagonisti principali della rivoluzione ecologica", denuncia l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi.

"Nella regione del Lualaba, in Congo, da cui proviene più del 60% della fornitura mondiale di cobalto, si verifica il più alto tasso di decessi di bambini di età compresa fra i sei e gli otto anni, a causa delle infime condizioni lavorative a cui vengono sottoposti. Come emerge dalle accuse dell’International Rights Advocates, i bambini lavorano illegalmente nelle miniere della compagnia anglo-svizzera Glencore, la quale vende il cobalto a Umicore, un trader con base a Bruxelles, che a sua volta lo rivende ad alcune delle aziende più potenti del mondo, come Dell, Microsoft e Tesla".

"Purtroppo, a livello internazionale, gli effetti devastanti sulla popolazione locale delle politiche in nome della transizione green, sono totalmente trascurati. La Commissione europea deve contrastare le pratiche di sfruttamento minorile e di conseguenza promuovere un sistema di fabbricazione ed importazione di batterie per meccanismi elettronici che garantisca diritti umani, trasparenza e legalità”, chiede Lizzi, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per fare luce su vicende che coinvolgono anche multinazionali con sede in Europa.