'Consorzio agrario, no a manovre romane'

L’intero Friuli Venezia Giulia rischia di perdere un’eccellenza costruita in decenni di sacrifici e impegno. “Giù le mani dal Consorzio agrario, il Governo chiarisca cosa sta succedendo sulle teste di migliaia di soci e di clienti, all’oscuro delle manovre romane”, tuona il deputato della Lega, Vannia Gava.

L’allarme riguarda la paventata incorporazione della storica realtà produttiva in una o più società nazionali, con il patrimonio e il pacchetto clienti destinati a confluire in organigrammi vasti dell’Emilia Romagna, Tirreno e Centro Italia. “Un’ipotesi gravissima i cui esatti contorni devono subito essere chiariti dal Ministro Stefano Patuanelli, nostro corregionale”, afferma la Gava in un’interrogazione sottoscritta anche dai colleghi del Carroccio Aurelia Bubisatti, Massimiliano Panizzut e Daniele Moschioni.

Secondo i leghisti, occorre fin da subito accertare se nell’operazione, condotta senza alcun coinvolgimento diretto di associati e fornitori, sia interessata in qualche modo la Cassa depositi e prestiti. “In ogni caso dobbiamo dire con forza di no ad un intervento a gamba tesa ai danni del Friuli Venezia Giulia, con dispersione delle stesse entrate fiscali della Regione a seguito dell’allontanamento dei centri decisionali del consorzio”, ha puntualizzato la Gava.