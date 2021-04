'Contributi agli asili, c'è l'ok della Ragioneria di Stato'

"Sono appena arrivati ben due pareri dalla Ragioneria dello Stato sulla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per Trasferimenti a istituzioni sociali private, come gli asili sul territorio di Fiume Veneto che sono appunto associazioni, ed è un'ottima notizia per le nostre scuole, costrette dal Covid a sopportare ingenti spese che rischiano di scaricarsi sulle famiglie", spiegano i consiglieri comunali Annalisa Parpinelli e Fabio Tonus di Fiume Futura e Loris Padoani del Pd.

"Da mesi ci siamo attivati, per capire le norme e trovare soluzioni nel pieno rispetto della legalità e lo facciamo per dovere istituzionali, quali eletti nel consiglio comunale e per senso di riconoscenza e appartenenza verso le scuole dell'infanzia che attraversano un momento difficilissimo. Spiace riscontrare per l'ennesima volta che il nostro atteggiamento di buona volontà e concreta collaborazione non solo non viene considerato, ma è vissuto con fastidio dalla maggioranza che lancia infamanti accuse di dare informazioni false".

"A dicembre il Decreto “Rilancio” del Governo aveva ripartito fondi ai Comuni da destinare a coprire maggiori spese/minori entrate ma la maggioranza ha temporeggiato e solo ad aprile ha chiesto pareri alla Ragioneria Generale dello Stato e all'Anci per come utilizzare il fondo: avrebbe potuto già stanziare un contributo straordinario per gli asili entro la fine dello scorso anno, ma ha scelto di non farlo, come invece hanno fatto numerose altre amministrazioni locali".

"A parole l'Amministrazione proclama di sostenere gli asili ma, nei fatti, è evidente che tira la corda e si muove lentamente, solo dopo mille sollecitazioni come nel caso della convenzione scaduta e lasciata ferma per lunghi mesi, dimenticando che si tratta di realtà educative sostenute da volontari ma che svolgono un essenziale servizio pubblico - continuano i consiglieri di opposizione - e per questo abbiamo deciso di mandare noi direttamente i quesiti alla Ragioneria dello Stato, per aiutare a fare chiarezza".

"E i pareri ricevuti sono confortanti, evidenziano che è possibile utilizzare i fondi per queste finalità, cioè per concedere un contributo straordinario alle scuole dell'infanzia a copertura della maggiori spese affrontate per garantire che i bambini e il personale potessero continuare le attività educative in piena sicurezza. E, in attesa del parere di Regione, con cui la nostra Amministrazione leghista dovrebbe avere un filo molto diretto e veloce, chiediamo nuovamente alla maggioranza di fare presto e di chiarire quale sarà l'impegno".

"Si daranno soldi anche alle famiglie, visto che nella tabella di rendicontazione è prevista una voce per questo tipo di spesa straordinaria? E per le imprese e le attività commerciali cosa verrà fatto, dato che c'è anche una voce per Trasferimento alle imprese? Noi abbiamo proposte da fare e aspettiamo risposte, e le aspettano soprattutto i cittadini", concludono dalla minoranza.