'Contributi alle scuole paritarie per il fotovoltaico'

"La Giunta regionale dovrebbe concedere contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, quale sostegno per le spese ai fini di interventi di investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo". Lo auspicano in una nota i consiglieri del Gruppo regionale di Fratelli d'Italia (Alessandro Basso, Claudio Giacomelli, Leonardo Barberio e Antonio Lippolis), evidenziando i contenuti di una mozione tematica presentata in questi giorni.

"L'energia solare - spiega Basso - è classificata come rinnovabile. Ovvero, ottenuta con un processo sostenibile che non esaurisce la fonte di energia primaria e alternativa alle fonti non rinnovabili come quelle fossili. Visto che l'attuale emergenza energetica pone in primo piano la necessità di attuare nuove politiche che aiutino l'Italia a diventare il più possibile autonoma dal punto di vista energetico, le Amministrazioni locali devono essere le prime a dare il buon esempio".

"Si tratta - aggiunge il capogruppo Giacomelli - di dare corso alle politiche energetiche europee, considerando che la rappresentanza in Italia della Commissione europea ha confermato che, nel gennaio di quest'anno, sono state avviate due consultazioni pubbliche nel settore dell'energia per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo. Riducendo, così, le emissioni in Europa di almeno il 55% entro il 2030, mettendo come argomento principale di discussione, tra le altre, l'energia solare nell'Unione europea e le modalità per migliorare le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile".

"Non dobbiamo inoltre dimenticare - proseguono Barberio e Lippolis - che in molti Comuni del Friuli Venezia Giulia è stato necessario procedere a importanti impegni di spesa per coprire l'aumento dei costi dell'energia e che tale costo incide negativamente sui bilanci degli Enti pubblici, come pure su quelli di altre Istituzioni anche private come le scuole paritarie".

"Da qui, l'idea della mozione - conclude Basso - che impegna la Giunta a concedere alle scuole paritarie contributi in conto capitale a sostegno delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo".