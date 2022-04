'Contributo affitti, i Comuni continuano a escludere gli stranieri'

"Situazione sempre più ingarbugliata per le famiglie in difficoltà economiche e che sono in affitto in Friuli Venezia Giulia", denuncia in una nota l'Asgi, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. "La Regione Fvg risponde in maniera pilatesca alla nostra diffida in merito all’esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Udine (confermata dalla Corte d’Appello) in materia di documenti aggiuntivi per gli stranieri ai fini dell’accesso al contributo affitti".

"Da un lato, insomma, l'Amministrazione dichiara di volersi adeguare alla decisione del Tribunale, a più di un anno dall’ordinanza, che era immediatamente esecutiva. Dall’altro, però, ignora completamente la richiesta di emanare immediatamente istruzioni ai Comuni affinché i bandi attualmente aperti vengano regolati secondo i principi affermati dal Tribunale e non secondo il vecchio regolamento in via di modifica".

"Accade così che mentre la Regione dichiara d'iniziare l’iter di modifica del Regolamento, i Comuni abbiano emanato i bandi 2022 ancora con la richiesta di documenti aggiuntivi, in totale spregio della decisione del Tribunale e della Corte d’Appello. Così gli stranieri che ritengono di non potersi procurare i documenti, spesso inesistenti o costosi, non presentano domanda e la violazione di diritti riconosciuti dai giudici (e dunque dalla legge) continua a ripetersi", continua Asgi.

"Questo comporta un grave danno non solo per gli inquilini stranieri, ma anche per i proprietari di casa, posto che il contributo in questione è destinato proprio a pagare il canone delle famiglie in difficoltà economica che abitano un alloggio spesso di proprietà di cittadini italiani. Per non dire poi del totale stravolgimento dei principi di imparzialità e di buona amministrazione dell’azione amministrativa che deriva da questa situazione e che espone i Comuni e la Regione a ulteriori azioni legali con grande dispendio di denaro e di energie pubbliche".

"Prima di riprendere nuovamente e a malincuore le azioni legali sul punto, invitiamo un'ultima volta la Regione a emanare immediatamente una disposizione che imponga ai Comuni, nelle more di adozione del nuovo Regolamento, di modificare i bandi attualmente aperti rendendoli conformi alla decisione del Tribunale, ripristinando così già da ora la legalità, la ragionevolezza e l'omogeneità di trattamento su tutto il territorio regionale", conclude Asgi.