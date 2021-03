'Contro i contagi servono concretezza e coerenza'

"Contro il Covid ora come non mai serve concretezza e coerenza. Non possiamo arrivare sempre 'dopo', i dati in aumento sono lì da giorni e così anche i segnali di forti criticità territoriali, come quelle di Udine. Già alla fine dell'estate siamo stati presi completamente alla sprovvista dalla ripresa del virus, almeno impariamo dagli errori, potenziamo i nostri ospedali, potenziamo il tracciamento, prepariamo ora, se serve e in accordo con i sindaci, interventi localizzati". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga in merito a un'impennata dei contagi in Fvg e alla possibilità di "due o tre settimane di sacrifici".

Per Shaurli "è bene che dopo un anno finalmente si decida di coinvolgere i capigruppo nell’ennesimo momento difficile, ma in questa fase delicatissima serve anche coerenza. Perché è irresponsabile chiedere aperture serali un giorno e quello dopo paventare la chiusura di tutte le scuole. Chiediamo coerenza perché è insopportabile veder ammonire di nuovo i cittadini che 'non rispettano le regole' quando proprio chi li governa è incapace di dare messaggi chiari".

"La Giunta Fedriga smetta di cavalcare ora questo ora quel pezzo di opinione pubblica - conclude Shaurli - facendo passare il messaggio del liberi tutti o del tutto chiuso a seconda di cosa conviene".