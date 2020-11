'Contro la violenza, una cultura inclusiva e del rispetto'

"La violenza di genere va combattuta sempre, con la diffusione di una cultura inclusiva e del rispetto. E' una battaglia che ci chiama tutti in causa, donne e uomini. Ogni giorno, in ogni luogo". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli.

"Ogni tre giorni, in Italia viene uccisa una donna. Il lockdown ha fatto segnare un calo del numero totale degli omicidi, ma non dei femminicidi - riportano i due consiglieri -. Secondo l'Istat, una donna su tre ha subìto qualche forma di violenza nel corso della sua vita, specialmente in famiglia. Moltissime non denunciano le violenze fisiche, psicologiche o sessuali di cui sono vittime, per paura o vergogna".

"Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, preziosa opportunità per sensibilizzare e riflettere su una piaga insopportabile - concludono i due pattisti -, non dimentichiamo che la violenza di genere va combattuta sempre, con la diffusione di una cultura inclusiva, di una educazione alle differenze e del rispetto verso tutte le donne, un valore da trasmettere con l'esempio quotidiano, attraverso l'istruzione e nelle relazioni con gli altri".