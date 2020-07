'Convergenza sulle zone logistiche semplificate'

"L’Isontino ha bisogno di lavorare su strumenti esistenti e concreti, perciò confido che sulle zone logistiche semplificate 'rafforzate' sarà possibile trovare una convergenza di tutte le forze. La proposta fatta dal Pd isontino ha incontrato il sostanziale interesse di esponenti del centrodestra: ci pare un buon segno per il lavoro che abbiamo svolto e per una sua prosecuzione condivisa. La fusione dei Consorzi di Gorizia e Monfalcone, che il centrosinistra chiede da venti anni e su cui finalmente arriva anche il centrodestra, può essere un viatico a intraprendere azioni che mettono a sistema il territorio e i suoi asset". Così il segretario provinciale del Pd isontino Diego Moretti, a proposito della mozione 181 (che fa seguito ad una specifica interrogazione presentata a maggio) a prima firma dello stesso Moretti e sottoscritta da tutto il gruppo dem, in discussione in Consiglio regionale.

"Le modifiche inserite nell’ultima legge di stabilità nazionale - spiega Moretti - offrono importanti spazi di azione e su quelli bisogna lavorare chiamando a raccolta i Comuni, le rappresentanze economiche, sociali e le forze politiche del territorio: obiettivo ottenere l'impegno dell'Amministrazione regionale ad attuare la ZLS".

Per Moretti "è utile riprendere in mano il lavoro della precedente amministrazione regionale e dare corso all’impegno che nei giorni scorsi il Comune di Monfalcone e la stessa Autorità di Sistema Portuale hanno insieme assunto sul tema".

"L’istituzione di una ZLS per i territori portuali e retroportuali del FVG - aggiunge l'esponente dem - va sostenuta dalla Regione, perché costituisce un’ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo, anche per la SDAG di Gorizia e l'interporto di Cervignano, tutti soggetti che già oggi hanno una forte interconnessione con l’Autorità di Sistema portuale".