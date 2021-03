'Convocare il Consiglio comunale a Precenicco'

“Il Consiglio comunale rappresenta il luogo democratico per eccellenza della comunità locale. L’ultima convocazione risale al 29 dicembre, tre mesi fa, con solamente due punti all’ordine del giorno”, sottolineano da Precenicco i consiglieri Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, Alessandra Guidolin e Lorenzo Zanet del Gruppo Lista per Precenicco.

“Considerando che in quell’occasione si è discusso di due ‘atti dovuti’ (ossia l’approvazione dei verbali della seduta precedente e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni) e che a causa di un malfunzionamento del sistema il Consiglio non è stato reso pubblico mediante la sua trasmissione in streaming, l’ultima seduta ‘effettiva’ risale al 26 novembre, più di quattro mesi fa. Da quella data, non è stata convocata neanche una riunione dei Capigruppo, ma questo oramai non ci sorprende”.

“In occasione della seduta consiliare del 26 novembre è stata approvata all’unanimità una nostra mozione volta ad affrontare il problema dell’abbandono dei rifiuti e, a oggi, non sappiamo se e come l’Amministrazione voglia intervenire in merito. Il 4 gennaio i consiglieri Guidolin e Zanet hanno depositato un’interrogazione e il 20 gennaio i consiglieri Zamarian e Zanet un’interpellanza. Di queste, non abbiamo ancora ricevuto risposta”, incalza ancora la minoranza.

“Ricordiamo, inoltre, che in occasione dell’approvazione del Bilancio nell’aprile 2020, il nostro Gruppo Consiliare – tramite l’intervento del Capogruppo Napoli - aveva espresso massima disponibilità a collaborare con la Maggioranza per affrontare insieme la crisi pandemica… In un anno, non abbiamo ricevuto neanche qualche comunicazione o messaggio informale. Ci sono tutti gli elementi per convocare un Consiglio, ma evidentemente si preferisce rimandare, al più tardi possibile, il confronto ed evitare qualsiasi forma di dialogo con l’opposizione”, denunciano dalla minoranza, rinnovando la richiesta di convocare a breve una seduta del Consiglio comunale a Precenicco.