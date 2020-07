'Coronavirus dai Balcani, bisogna presidiare i confini'

Resta caldissimo il tema degli arrivi e dell’accoglienza dei migranti a Udine, dopo i tre casi positivi al Coronavirus individuati tra gli ospiti dell’ex caserma Cavarzerani. Questa mattina si è tenuto un incontro tra il vicepresidente Riccardo Riccardi, il Prefetto e il Questore di Udine proprio per trovare una soluzione al problema.

“I casi individuati negli ultimi giorni – ha spiegato in diretta su Telefriuli Riccardi – riguardano tutti, con una sola eccezione, persone arrivate dall’area balcanica. Sono, quindi, tutti casi d’importazione. C’è un problema di confini, di flussi, di transiti incontrollati e d’immigrazione clandestina. Non si può pensare di ridurre la discussione sull’accoglienza, oggi c’è un tema di salute pubblica”.

“Ci sono controlli, triage e quarantene che non possono essere fatte tutte nello stesso punto, ma richiedono percorsi separati. Dentro questa storia c’è anche l’ex Cavarzerani. Come autorità sanitaria il sindaco Fontanini potrà assumere decisioni. Personalmente, come ha suggerito il governatore Fedriga, sono favorevole a una zona rossa, che preveda l’isolamento delle persone all’interno. Ma questo presuppone il fatto che ci siano controlli e assistenza sanitaria. Lì ci sono due categorie di persone, quelle in accoglienza e quelle che devono scontare la quarantena e questi sono percorsi che vanno separati”.

“E’ un problema che non può riguardare solo il Fvg”, ribadisce Riccardi. “Servono misure forti, che deve assumere il Governo perché la popolazione regionale si sta facendo carico di questo problema per il Paese. Bisogna trovare misure per limitare i transiti al confine, garantendo la sicurezza sanitaria”.