'Coronavirus, teniamo alta la guardia'

Il ministro della salute Roberto Speranza è intervenuto questa mattina alla Camera e al Senato per illustrare le nuove misure di contenimento del Covid. Prima di entrare nel dettaglio delle proposte del Dpcm, Speranza ha fatto un quadro dello scenario globale ed europeo, sottolineando come “l’Italia e la Germania, in questo momento, sono tra i Paesi che stanno reagendo meglio alla seconda ondata. In molti Stati vicini, penso alla Francia o alla Spagna, c’è stata un’inversione di marcia e si torna alle misure restrittive”.

“L’Italia sta meglio rispetto agli altri, ma non dobbiamo farci alcuna illusione di esserne fuori. Dobbiamo essere consapevoli: c’è una fase di peggioramento oggettivo e da ben nove settimana i numeri sono in crescita. Non c’è più una dinamica di territorialità come a marzo-aprile, con una parte del Paese duramente colpita e un’altra con numeri molto bassi. Adesso non è più così: i numeri ci dicono che la crescita è diffusa, generalizzata e tocca tutti i territori. Nessuna Regione può sentirsi fuori dai rischi. Serve massima attenzione in ogni angolo del Paese”, ha detto ancora Speranza.

“Ci sarà bisogno di massima condivisione tra lo Stato e le Regioni: ieri sera abbiamo avuto una riunione con i presidenti e ne avremo un’altra prima che sia emanato il nuovo Dpcm. Le Regioni potranno assumere misure più restrittive, ma servirà maggiore coordinamento rispetto agli ultimi mesi. L’Italia ha un piccolo vantaggio, ma non possiamo vanificare i sacrifici fatti per piegare la curva, grazie anche all’impegno di tutto il personale del Servizio sanitario, che ringrazio”.

“I risultati non sono acquisiti per sempre e la sfida è aperta. Tutto si rimette in discussione ogni giorno. Per questo chiediamo di prolungare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio, una valutazione che corrisponde al fatto che la pandemia non è finita. Serve, quindi, mantenere l’attuale impalcatura istituzionale, che ha dimostrato di funzionare”, ha detto ancora Speranza.

“Per questo il Dpcm punta a confermare le misure essenziali che fin qui ci hanno consentito di gestire l’epidemia, ma con un primo rafforzamento, in sintonia con la risalita dei casi. Tre le regole fondamentali che saranno l’asse portante del decreto: usare correttamente le mascherine, per le quali valutiamo un’estensione di obbligo all’aperto. Serve uno sforzo in più. C’è poi il distanziamento e il divieto di assembramenti, norme da rendere ancora più esecutive. E, infine, il lavaggio delle mani”.

“Penso sia ancora presto per un giudizio definitivo sulla capacita del Paese di mantenere un livello basso di contagio nelle scuole, ma i primi numeri segnalano un impatto basso e buona capacità di tenuta. I casi - secondo Speranza - ci sono e ci saranno nelle prossime settimane ma i protocolli che abbiamo individuato in questo momento sono solidi e, se rispettati con rigore, possono consentirci di gestire la partita delle scuole.

Il ministro ha poi precisato che si sta "rafforzando la nostra capacità di testing e abbiamo superato i 120mila tamponi al giorno. Oltre ai test molecolari classici, da agosto abbiamo introdotto i test antigenici a partire dagli aeroporti. Il mio auspicio è che si possa arrivare al piu presto all'utilizzo dei test salivari soprattutto rispetto ai piu piccoli. I prossimi mesi non saranno facili ma saranno mesi di convivenza in attesa delle cure".

"Penso che dobbiamo riprendere e recuperare appieno lo spirito di unità nazionale e lo spirito di marzo, quando il Paese si è stretto a coorte e ha saputo essere unito. In questi mesi diffiicli l'Italia ha dimostrato di essere un grande Paese e penso che arriva il tempo in cui dovremo dimostrarlo di nuovo".