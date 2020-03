'Così l'Ue non ha più senso'

“Nessuna indicazione comunitaria sulle modalità di diagnosi del Covid-19, con la conseguente difformità dei dati sul tasso di letalità. Nessuna indicazione comunitaria sulla gestione sanitaria dell’emergenza, con il rischio che una volta che l’Italia avrà superato questa drammatica fase dovrà chiudere i confini per evitare che chi proviene da Paesi che hanno scelto altre modalità riportino il virus all’interno dei confini nazionali. Una tardiva e insufficiente risposta alla crisi economica generata dalla pandemia, giunta solo dopo l’esplosione di casi in altri Paesi. Come accaduto nella gestione dei flussi migratori, l’Ue si contraddistingue per errori gravi che mettono in discussione la sua stessa ragion d’essere. Le buone intenzioni annunciate da Gentiloni, Sassoli e Von der Leyen non devono restare sulla carta, pena la fine dell’Europa unita”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.