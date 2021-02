'Costruire una nuova Europa per dare più peso alle regioni'

"Gli Stati da soli non bastano, per costruire la nuova Europa bisogna affidare un ruolo più importante alla comunità delle regioni". È questo il messaggio politico che Piero Mauro Zanin, in qualità di presidente dell'assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, ha voluto lanciare oggi, intervenendo alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni convocato in modalità telematica da Bruxelles. "La pandemia - ha osservato Zanin, che parlava dalla sede di via Prefettura a Udine - ha creato inevitabilmente un allentamento nei rapporti tra le comunità transfrontaliere, e questo rappresenta un limite per la costruzione della nuova Europa delle regioni e dei popoli. Questo limite va rimosso perché dalla cooperazione transfrontaliera e dai gemellaggi, dalla conoscenza tra i popoli, si generano occasioni di sviluppo, anche in vista degli obiettivi previsti dal Recovery Fund come la transizione energetica e la mobilità delle persone e delle cose".

Una nuova visione dei gemellaggi, dunque, che "deve andare al di là della condivisione dei valori culturali e identitari di ogni singola realtà" per diventare una proposta di rilancio rivolta in particolare ai nostri giovani, capace di "far crescere in loro un forte sentimento dell'Europa dei popoli".

"Questo Comitato delle regioni - è convinto il presidente - può rivelarsi fondamentale se dalle istituzioni europee gli verrà affidato un ruolo sempre maggiore. Se è vero che grazie alla copperazione tra gli Stati si è riusciti a dare una forte risposta unitaria sia sul piano vaccinale che su quello della resilienza e del recupero economico, è altrettanto certo che gli Stati da soli non bastano. Ci vuole una comunità delle città e delle regioni d'Europa, capace di creare relazioni".

Nel secondo intervento video, Zanin si è invece soffermato sui temi dell'ambiente: "Tra i pilastri della presidenza portoghese - ha ricordato il presidente dell'assemblea regionale - c'è la tutela dell'ecosistema marino, un tema molto sentito anche in una regione come la nostra che si affaccia sul mare Adriatico. La cosiddetta economia blu e la tutela dell'ecosistema marino - ha spiegato il presidente - giocano un ruolo fondamentale anche nel nostro partenariato con la regione Galizia, finalizzato a individuare percorsi di pesca sostenibile e ad aumentare la capacità del mare di catturare CO2 e contribuire in questo modo alla rigenerazione ambientale, che è uno dei pilastri della futura politica europea. Con questa partnership - ha concluso Zanin - forniamo anche un aiuto a Paesi terzi come la Libia".