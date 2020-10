'Costruzioni, spiragli positivi grazie al Superbonus'

Si è registrata una variazione positiva di 119 imprese nascenti, nel terzo trimestre 2020 in Friuli Venezia Giulia, nel settore dei lavori di costruzione specializzati. Se Unioncamere-Infocamere su scala nazionale ha da poco reso nota la nascita di 5 mila nuove realtà edili tra i mesi di luglio e settembre, con un incremento trimestrale doppio rispetto all’analogo periodo del 2019, anche il Fvg inizia a riscontrare le prime risposte di crescita, proprio in corrispondenza dell’arrivo delle misure fiscali racchiuse nel Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.

A commentare le cifre di Unioncamere sono i Portavoce nazionali pentastellati, Luca Sut e Sabrina De Carlo: “Si inizia a delineare quello slancio per l’Edilizia che è alla base del Superbonus 110%, dove all’istanza ambientale e di efficientamento energetico degli immobili – spiegano - si unisce quella di un nuovo impulso per un settore cruciale come quello legato alle costruzioni, in un momento critico per le nostre attività produttive che questi incentivi vogliono sostenere nonostante le contingenze dell’emergenza sanitaria. Leggiamo quindi con piacere i dati diffusi per il trimestre luglio-settembre nella nostra regione – dichiarano - dove la variazione rilevata può considerarsi una prima risposta di incoraggiamento, funzionale alla scossa vitale di cui questi numeri possono essere precursori".

"In prima battuta, e sebbene il Superbonus sia un’iniziativa ancora giovanissima, 119 nuove imprese danno un’iniziale misura dell’atteggiamento propositivo con cui il mondo produttivo ha accolto questa occasione di ripresa. Rimaniamo in osservazione delle risposte che siamo certi continueranno ad arrivare nei tempi a venire, pur tenendo presenti i possibili scenari derivanti dall’evoluzione della situazione pandemica nel Paese. Oltre il freno economico del Covid, sappiamo esistere una speranza concreta che ha iniziato a prendere forma. Attraverso il Recovery Fund, stiamo facendo in modo di estendere il provvedimento oltre l’attuale scadenza di dicembre 2021 e almeno fino al 2024, per stabilizzare e rendere duraturi sui territori i benefici del Superbonus che segna un vero cambio di paradigma, economico e culturale”, concludono i parlamentari M5S.