'Covid-19, giusto il riconoscimento al lavoro delle scuole Fvg'

Scuola e pandemia sono state questa mattina al centro dei lavori in Aula, con le varie risposte del vicegovernatore Riccardo Riccardi alle interrogazioni.

“Ringrazio il vice governatore Riccardi per aver riconosciuto il buon lavoro delle scuole e per averlo esplicitato pubblicamente e per aver fatto chiarezza, insieme all’assessore Rosolen, rispetto ai protocolli e alle azioni in adozione per le scuole. In un tempo in cui le istituzioni sono chiamate alla massima responsabilità e coesione, il rapporto di collaborazione a tutti i livelli con gli apparati del sistema salute, dal dipartimento di prevenzione in su, stanno dimostrando di dare i loro frutti", afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso.

“Il lavoro insostituibile e l’impegno indefesso dei dirigenti scolastici è teso ad un obiettivo civico : tenere le scuole aperte e non compromettere il percorso formativo dei nostri ragazzi all’interno di una cornice di sicurezza definita dai protocolli stilati ed applicati rigorosamente. Non si possono tralasciare le difficoltà di questo percorso – continua il consigliere meloniano - ma è altresì evidente che gli sforzi corali stanno sfociando in decisioni e strategie che centrano il traguardo nella nostra Regione".

“Uno spiraglio di luce per la scuola regionale che è stata lasciata nel buio dallo stato centrale e dai vertici dell’ufficio scolastico regionale che ha interpretato le norme in modo burocratico, ingessando le procedure e facendo registrare ritardi su ritardi nell’attribuzione degli organici e nell’espletamento di tutte le procedure di avvio dell’anno scolastico. Un ringraziamento doveroso va rivolto invece ai funzionari a tutti i livelli degli uffici decentrati che permettono alla macchina di funzionare nonostante le difficoltà".

"Il tutto mentre il Ministro all’istruzione pensa a fare un concorso che è rischioso per il numero di persone che muoverà, estemporaneo ed inefficace rispetto all’emergenza che le scuole hanno di veder coperte le cattedre con i precari storici abbandonati a sé stessi oggi più che mai. Rinnoviamo in tal senso l’importanza dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e la conseguente mozione – conclude Basso – auspicando che a livello centrale ci sia più lungimiranza sulla gestione nazionale di tutto il sistema scolastico", conclude Basso.

Nella sessione delle interrogazioni a risposta immediata Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), ha chiesto espressamente all'Assessore Riccardi quali misure ha predisposto la Regione per affrontare le criticità che stanno emergendo nelle scuole relativamente all'epidemia. "È indispensabile assicurare la massima funzionalità alla scuola in presenza, per non aggravare le già gravi conseguenze subite dai nostri giovani a seguito delle chiusure dello scorso anno scolastico. Scuola è educazione non solamente apprendimento", ha dichiarato Furio Honsell.

"Per questo motivo si devono assicurare disponibilità di test ben maggiori e tempi di esecuzione più rapidi per tranquillizzare il mondo della scuola rispetto ai numeri attuali riportati sui giornali. L'Assessore - prosegue Honsell - ha risposto che a breve saranno disponibili oltre 40.000 test rapidi e ha espresso la sua attenzione finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività scolastica nell'interesse dei nostri giovani. Ha dichiarato inoltre che solamente il 10% dei positivi sono stati contagiati a scuola". Honsell ha concluso sottolineando che "il mondo della scuola deve essere posto al centro delle azioni di prevenzione al fine di assicurare l'attività in presenza".

“Ho presentato un'interrogazione per conoscere la situazione relativa alla capacità di effettuare dei test rapidi ai ragazzi che vanno a scuola e sul personale per farli. Ma l'assessore Riccardi non ha fornito alcuna risposta, preferendo spostare l'attenzione sulle polemiche con il Governo”. Così il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, dopo la “non risposta” del vicepresidente della Regione a una sua interrogazione.

“Le domande erano chiare e circostanziate: se e in quanto tempo i test rapidi potranno essere usati dai Pediatri e dai MMG? Il personale dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti impiegato per i test è sufficiente? Come sono state reperite le risorse impiegate per effettuare gli oltre 600 test in un giorno alla Barcolana? A che punto è il Programma operativo regionale per accedere alla copertura degli oneri per l'emergenza Covid? Riccardi, in palese difficoltà, ha preferito prendersela con il ministro Azzolina perché non sapeva cosa rispondere” attacca Ussai.

“Con questa interrogazione – aggiunge il consigliere M5S – ho voluto fare chiarezza e dare voce alle famiglie, che devono tenere i figli a casa per settimane perché non riescono a fare i test, e agli operatori che chiedono di poter avere a disposizione più personale, come accaduto per la Barcolana, anche per effettuare questi test sui ragazzi delle scuole”.

“Nulla è stato detto, inoltre, sul Programma operativo, necessario per accedere ai fondi statali, su cui il Friuli Venezia Giulia è in evidente ritardo – conclude Ussai -. Mentre il Veneto ha approvato il documento a giugno, la Giunta FVG è arrivata all'approvazione preliminare di una parte del Programma (il piano di assistenza territoriale) l'11 settembre, quattro giorni dopo il termine indicato dal Ministero della Salute per la sua adozione”.