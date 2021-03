'Covid, accelerare su lavoro e sicurezza per le donne'

"La realtà bussa alla porta con dati spietati per le donne" afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, commentando i dati del nuovo Dossier donne dell'Inail, da cui emerge che le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Covid-19.

"Non sono solo le più penalizzate dal Covid sul piano occupazionale ma anche quelle più colpite da contagi professionali - prosegue Serracchiani -. Questo si riflette ovviamente anche nella vita delle famiglie, nella gestione dei figli e di tutto quel mondo che gravita e pesa sulle donne lavoratrici. Occorre accelerare seriamente sul Piano straordinario per l'occupazione femminile che il Pd ha sollecitato e sfruttare le opportunità del Recovery per impostare una serie di tutele per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. A prescindere dal Covid, questa è una piaga con cui l'Italia deve fare i conti da troppo tempo”.