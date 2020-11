'Covid, continuare a rispettare le regole'

"Dobbiamo continuare a rispettare con estremo scrupolo le misure di distanziamento e ogni precauzione sanitaria: il tasso di positività è molto alto e non è il momento di assembramenti. Tutti ci auguriamo allentamenti delle misure e maggior libertà ma ci arriveremo solo con l’impegno di tutti. Un grande ringraziamento va all’impegno straordinario del nostro personale sanitario, che merita attenzione e massimo ascolto. Anche in omaggio al loro lavoro, oltre che per rispetto verso vittime e malati che lottano a casa e negli ospedali, comportiamoci con responsabilità". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando i dati odierni che registrano un picco del tasso di positività superiore al 20% in Friuli Venezia Giulia".