'Covid, cosa ha fatto Fedriga per poter criticare?'

"Ma che ha fatto Fedriga per poter criticare? Almeno a Natale la smetta di fare l'indignato: può parlare chi è stato coerente e ha dato risposte a famiglie e cittadini, non chi per mesi ha preferito raccontare 'successi' inesistenti o propinarci un lamento continuo. Si ricordi che deve difendere salute e lavoro di tutti i cittadini non di una sola categoria. Impressiona la spregiudicatezza di Fedriga di fronte alle ragioni della lotta al Covid, ma così si spiega perché in FVG siamo messi così male. Altre Regioni ordinarie si sono mosse prima, hanno preso l'iniziativa per mitigare la seconda ondata ed evitare situazioni peggiori a gennaio: Fedriga continua a scaricare sul Governo qualsiasi cosa, semplicemente sperando che sia Roma a prendere decisioni e cavargli le castagne dal fuoco. E intanto, alla faccia dell’autonomia e della sanità gestita in proprio, il Friuli Venezia Giulia finisce tra i peggiori in Italia per contagi e decessi, con strutture e operatori stremati e all'esasperazione, con prevenzione e sanità territoriale in grande difficoltà. Fedriga dovrebbe spiegare non lamentarsi".

Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito delle critiche del presidente della Regione Massimiliano Fedriga al premier Giuseppe Conte sulle misure restrittive della circolazione adottate durante le festività natalizie.