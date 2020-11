'Covid, da Fedriga comunicazioni corrette'

"Sono dispiaciuto per le dichiarazioni dei colleghi del M5S. Non più tardi di questa mattina, nel corso della riunione con i capigruppo, il Governatore Massimiliano Fedriga ha spiegato i fatti legati alla giornata di ieri e dei quali, evidentemente, i rappresentanti pentastellati non erano a conoscenza. Il Governatore ha specificato, inoltre, come i parametri fossero certamente conosciuti, ma non come sarebbero stati utilizzati". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, aggiungendo che "fino all'apparizione serale di Giuseppe Conte i cittadini sono rimasti con il fiato sospeso, anche perché i colpi di scena con questo Governo non mancano mai".

"Il caso Calabria - ricorda il rappresentante del Carroccio - ha infatti qualcosa di paradossale: una Regione colorata di rosso con due milioni di abitanti, quattromila positivi e un numero di vittime minore di quello della Val d'Aosta. Il 30 ottobre il governo tedesco, tra i provvedimenti adottati per evitare la diffusione della pandemia, aveva inibito l'ingresso in Germania a tutti gli italiani, tranne che ai calabresi, il cui sistema sanitario è stato vittima di tagli durissimi dovuti ai 12 anni di commissariamento dello Stato. Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa che rivendicherà sempre la sua autonomia e non abbasserà la guardia di fronte a un sistema di governare ogni giorno più centralista".

"Il Governo giallorosso prende tempo da giorni sulla pelle dei cittadini - continua Bordin - pur di non assumersi alcuna responsabilità. Il nuovo Dpcm stabilisce le restrizioni delle nostre libertà ed è oggetto di preoccupazione per la maggior parte dei governatori, anche dello stesso colore politico del Governo".

"Il Governatore Fedriga - conclude l'esponente leghista - aveva chiesto che il Cts potesse confrontarsi con i responsabili dei servizi di prevenzione, ma anche su questo il Governo si è rivelato sordo".