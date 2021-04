'Covid, dobbiamo ritrovare l'alleanza tra cittadini e Istituzioni'

Ospite a Mezz'ora in più su Rai 3, il governatore Massimiliano Fedriga ha fatto il punto sui vari temi caldi, dalla campagna vaccinale alle riaperture, a partire dalle scuole che tornano tutte in presenza. "Tra Regioni e Governo c'è sempre stato un confronto costruttivo, ma questo non vuol dire che siano state condivise tutte le scelte del precedente e di questo Esecutivo. Lo scorso anno era stata l'opposizione a chiedere una chiusura più stringente per aprire prima. Così non è stato. Ma raccontare cosa si doveva fare a un anno e mezzo di distanza è molto facile. Gestire la pandemia sul momento lo è meno", ha detto Fedriga, intervenuto dopo il ministro della salute Roberto Speranza.

"Oggi non si può usare la stessa strategia di marzo 2020. Non funzionerebbe perché, dopo un anno di sacrifici e disperazione, l'adesione dei cittadini è venuta meno. Dobbiamo andare verso una stagione di regole condivise".

"Il caso della Sardegna (che rimane in rosso, dopo essere stata l'unica regione in bianco, ndr) conferma che per aprire in sicurezza serve il rispetto di regole molto stringenti. Non è solo una questione economica o di lavoro, ma è una battaglia di salute pubblica. Dobbiamo riconnettere le Istituzioni ai cittadini per vincere questa sfida".

"Per me, la strategia vaccinale deve coprire prima possibile le categorie più a rischio, come anziani e fragili, che sono anche quelle che 'intasano' maggiormente il sistema ospedaliero, comportando problemi di gestione non solo sui reparti Covid, ma anche sulle altre patologie. L'obiettivo è alleggerire gli ospedali e liberare risorse per tornare a farsi carico delle attività diagnostiche e terapeutiche di carattere non urgente lasciate indietro in quest'ultimo anno. Approvo la linea del Commissario Figliuolo che, oltretutto, ha fatto chiarezza sull'indirizzo da seguire. Detto questo, se qualche Regione ipotizza strategie diverse, sul 'modello Grecia', confrontandosi con il Governo, penso si possa fare, ma sempre in base alle disponibilità di vaccini", prosegue Fedriga.

In merito alla rivendicazione di Salvini sulle aperture, il governatore Fvg commenta: "E' legittimo che le forze politiche rivendichino le soluzioni proposte al Governo se vengono attuate. A livello di Regioni non abbiamo mai ragionato su logiche di destra o sinistra: abbiamo avuto posizioni diverse, ma indipendenti dai partiti. E abbiamo sempre fatto sintesi, come dimostra il fatto che le linee guida per le aperture usate nel 2020 sono state quelle sviluppate dalla Conferenza delle Regioni, che rispetto a quelle nazionali erano decisamente più attuabili. In questo senso, il mio ruolo di Presidente vuole essere in continuità con Stefano Bonaccini, che ha lavorato molto bene".

Un altro tema caldo, proprio nell'ottica delle riaperture, è quello delle scuole che, dal 26 aprile, torneranno in presenza al cento per cento nelle regioni gialle e arancioni. "Ribadisco la mia preoccupazione, perché c'è un limite fisico, che è quello dei trasporti. Per ordinare nuovi bus servono anni, quindi bisognerà organizzare con molta attenzione gli orari di entrata e uscite e su questo abbiamo chiesto un incontro con il Governo. Sulle attività all'aperto, è stata una delle nostre indicazioni. Qualche dettaglio, penso ad esempio alle palestre con lezioni individuali, penso potrà essere migliorato, ma la linea è quella giusta", ha detto Fedriga.

Rispetto alle richieste delle categorie, in particolare dei ristoratori penalizzati per assenza di spazi esterni, "molti comuni si stanno già attivando per ridurre la Tosap e garantire maggiore occupazione del suolo pubblico. Questo credo sia un buon segnale di alleanza tra istituzioni, cittadini e imprenditori. Faremo il possibile per dare risposte, tenendo sempre presente che dobbiamo garantire un equilibrio tra salute e lavoro".